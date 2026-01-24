Агент Гарсия подал в суд на «Коринтианс» из-за трансфера Педро в «Зенит»

Футбольный агент Фернандо Гарсия подал иск против бразильского «Коринтианса» из-за невыплаты комиссионных по трансферу вингера Педро в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает издание UOL, посредник требует заплатить ему 3,7 млн реалов (около € 600 тыс.).

Трансфер Педро в «Зенит» состоялся в 2023 году. Как утверждает источник, ссылаясь на слова юриста Гарсии, агент рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.

Сообщается, что «Коринтианс» ещё не получил уведомление о подаче иска и не был официально оповещён о претензии. Клуб испытывает ряд нерешённых финансовых проблем и задолженностей, накопившихся за прошлые годы.