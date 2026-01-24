Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложит Фермину Лопесу новый контракт на фоне интереса ряда клубов

Каталонская «Барселона» планирует продлить контракт с атакующим полузащитником Фермином Лопесом, который на данный момент является объектом интереса со стороны ряда клубов, включая лондонский «Челси». Об этом сообщает Transfer News Live в социальной сети Х.

Клуб намерен предложить 22-летнему испанцу новое соглашение с повышением зарплаты и продлением текущего контракта на два года. В данный момент срок действия контракта истекает в 2029 году.

Летом «Челси» проявил значительный интерес к Лопесу, однако их предложение в размере € 40 млн было воспринято в «Барселоне» с насмешкой.

22 января пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов, в которую вошёл Фермин Лопес. В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» игрок отметился дублем и помог команде заработать три очка.

