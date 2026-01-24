Игрок «Динамо» Сергеев поделился впечатлениями от матча с «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о матче с «Шанхай Шэньхуа», который состоялся 23 января в рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби (ОАЭ). В этой встрече команды сыграли вничью 2:2, а в серии пенальти победу одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 5:3. Сергеев отметился забитым мячом на 46-й минуте встречи и забитым пенальти в серии послематчевых ударов.

«Хорошие впечатления от матча с командой Слуцкого. Сыграли вничью и выиграли по пенальти. Перед игрой видел Леонида Викторовича — пообщались. Идём дальше. Впереди ещё один матч с китайской командой. Смотрел развязку в китайской лиге, что происходило, но особо не слежу», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На турнире динамовцы также сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.