Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Сергеев поделился впечатлениями от матча с «Шанхай Шэньхуа»

Игрок «Динамо» Сергеев поделился впечатлениями от матча с «Шанхай Шэньхуа»
Комментарии

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о матче с «Шанхай Шэньхуа», который состоялся 23 января в рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби (ОАЭ). В этой встрече команды сыграли вничью 2:2, а в серии пенальти победу одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 5:3. Сергеев отметился забитым мячом на 46-й минуте встречи и забитым пенальти в серии послематчевых ударов.

«Хорошие впечатления от матча с командой Слуцкого. Сыграли вничью и выиграли по пенальти. Перед игрой видел Леонида Викторовича — пообщались. Идём дальше. Впереди ещё один матч с китайской командой. Смотрел развязку в китайской лиге, что происходило, но особо не слежу», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На турнире динамовцы также сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

Материалы по теме
«Динамо» Гусева победило «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в серии пенальти товарищеского матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android