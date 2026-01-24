«Атлетико» готов потратить € 40 млн на игрока АПЛ после отказа Касадо — Sport.es

Мадридский «Атлетико» был заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Марка Касадо. Однако после переговоров с агентом футболиста Жорже Мендешем «матрасники» поняли, что игрок не хочет покидать сине-гранатовых на текущий момент. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в последние часы внимание «Атлетико» сместилось в сторону полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Подчёркивается, что мадридский клуб готов заплатить за португальского футболиста около € 40 млн.

«Аталанта» также отказала «Атлетико» в продаже полузащитника Эдерсона.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: