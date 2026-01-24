Иван Сергеев рассказал об атмосфере в «Динамо» после назначения Ролана Гусева

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев поделился мнением об атмосфере в команде после назначения Ролана Гусева. 23 декабря бело-голубые объявили, что Гусев назначен главным тренером команды до конца нынешнего сезона. С 17 ноября российский специалист являлся исполняющим обязанности главного тренера.

«В «Динамо» сейчас отличная атмосфера, хороший тренерский штаб. Идёт хорошая работа. Мы все рады, что Гусев стал главным тренером. Все будем биться, чтобы «Динамо» было только выше и выше в турнирной таблице. Ещё Кубок России есть. Мы все вместе», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

