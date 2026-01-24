Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Помазан: Тороп — достойный сменщик для Акинфеева, он готов стать основным вратарём ЦСКА

Помазан: Тороп — достойный сменщик для Акинфеева, он готов стать основным вратарём ЦСКА
Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан прокомментировал игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева и оценил шансы его сменщика Владислава Торопа на получение статуса основного вратаря команды.

«Если у Акинфеева есть силы и желание продолжать играть, он это сделает. Не вижу в этом никаких проблем. Тороп — достойный сменщик для Акинфеева. Он готов стать основным вратарём ЦСКА в следующем сезоне. Владислав высоко себя зарекомендовал в матчах РПЛ», — приводит слова Помазана Metaratings.

В текущем сезоне 39-летний Акинфеев провёл в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) 14 матчей, пропустив 14 мячей. В трёх из этих игр он не позволил соперникам забить ни одного гола. Контракт голкипера с ЦСКА истекает в июне 2026 года. В свою очередь, Тороп провёл в РПЛ пять матчей, в которых пропустил три мяча. В четырёх играх он сыграл «на ноль».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

