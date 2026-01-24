Скидки
«Оренбург» сообщил от отказе боснийского «Бораца» участвовать в товарищеском матче

«Оренбург» в телеграм-канале проинформировал об отмене товарищеского матча с боснийской командой «Борац», которая отказалась от участия в игре по причине неблагоприятных погодных условий в турецком Белеке. Планировалось, что данная встреча состоится сегодня, 24 января, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Подчёркивается, что тренерский штаб российского клуба оперативно скорректировал план подготовки, в результате чего «Оренбург» сыграет двусторонку.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.

