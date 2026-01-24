Скидки
«Отдадим всё, чтобы это стало реальностью». Игрок «Балтики» Андраде — о чемпионстве в РПЛ

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о шансах команды на победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Калининградцы занимают пятое место в РПЛ и отстают от лидера на пять очков.

«Когда я пришёл, вместе со мной пришло много новых игроков. И мы хотели сделать шаг вперёд, добавить клубу качества. Клуб сделал ставку на нас, и всё это время мы усердно работали, чтобы он становился лучше и рос. Вылет во второй дивизион для нас стал своего рода проверкой, моментом, который должен был показать, правильно ли нас выбрали и сможем ли мы помочь клубу двигаться вперёд. Думаю, сейчас вся проделанная работа отражается в наших результатах и, конечно, в нашей игре. Это видно и по таблице, и по нашей самоотдаче. Это и есть путь, по которому нужно идти.

Я уже говорил, это доказательство, что «Балтика» всегда может быть в топе, бороться за трофеи. Не хочу, чтобы это было только в этом сезоне. Важно, чтобы клуб и дальше из года в год всё делал правильно и постоянно конкурировал с сильнейшими командами России. Сейчас это наша цель. Думаю, что болельщики и все мы здесь мечтаем о том, чтобы в мае бороться за чемпионство. Мы отдадим всё, чтобы это стало реальностью», — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».

