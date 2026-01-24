Агент Самошникова сообщил, почему игрок «Спартака» пропустил матч со сборной Китая

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников не смог принять участия в товарищеском матче красно-белых со сборной Китая (2:2) из‑за боли в голеностопе. Об этом «Матч ТВ» сообщил представитель футболиста Алексей Бабырь.

Указанная игра прошла в Дубае в закрытом режиме. Этот матч стал дебютным для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера красно-белых.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник московского клуба Кристофер Мартинс. На 60-й минуте китайская национальная команда восстановила равновесие. Через три минуты сборная Китая вышла вперёд. На 72-й минуте форвард «Спартака» Антон Заболотный сравнял счёт.

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

