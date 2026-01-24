Мбемо оценил атмосферу в «Манчестер Юнайтед» после прихода Кэррика на пост тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо рассказал об атмосфере в команде после смены тренера. В кратком комментарии он поделился впечатлениями после увольнения Рубена Аморима и назначения на пост главного тренера легенды клуба Майкла Кэррика.

«Тренировки другие. Менталитет другой. Тренер здесь — легенда, поэтому каждый хочет показать себя с лучшей стороны», — сказал Мбемо в интервью Sky Sports.

В единственном матче, который Кэррик провёл на тренерской скамье, «Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0, и Мбемо отметился забитым голом.

В текущем сезоне после 22 матчей в Премьер-лиге «Юнайтед» занимает пятое место в таблице с 35 очками.