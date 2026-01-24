Чемпиона Европы Нани встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Актобе

Бывшего крайнего нападающего сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед», чемпиона Европы — 2016 Луиша Нани встретили в аэропорту Актобе традиционными казахскими угощениями — кумысом и баурсаками.

Нани встретили в аэропорту Актобе с кумысом и баурсаками:

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний футболист может подписать контракт с местной командой с зарплатой в $ 70 тыс. (€ 59,2 млн) в месяц. Также подчёркивалось, что Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год.

Нани играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В составе манкунианцев португалец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.