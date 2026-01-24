Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы, игроки, уходим, а «Балтика» остаётся». Андраде ответил на вопрос о слухах вокруг него

«Мы, игроки, уходим, а «Балтика» остаётся». Андраде ответил на вопрос о слухах вокруг него
Комментарии

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о разговорах вокруг команды, а также о необходимости усердной работы для достижения результатов. Ранее сообщалось, что к колумбийцу проявляет интерес московский ЦСКА.

— За эти полгода наша команда сделала действительно очень многое. О нас говорит вся Россия, в том числе и про тебя. Потому что есть много новостей, слухов лично про тебя сейчас. На твой взгляд как капитана, что нужно сделать, чтобы сохранить нашу текущую позицию и сделать её ещё лучше?
— Как я уже сказал, всё решает работа. Думаю, если мы будем показывать хорошие результаты на поле, то и вне его всё тоже будет становиться лучше. У клуба появятся возможности и ресурсы для развития. Болельщики увидят, что их команда делает всё правильно, и будут приходить на стадион и поддерживать нас.

Поэтому считаю, первая ответственность лежит именно на игроках. Работать так, чтобы всё вокруг тоже функционировало как надо. И по мере того, как мы будем добиваться результата на поле, всё остальное тоже будет улучшаться. В этом и идея «Балтики». Как я всегда говорю, мы, игроки, уходим, а «Балтика» остаётся. Поэтому каждый, кто приходит сюда, должен отдаваться на все 100%, усердно трудиться, чтобы клуб всегда был наверху и боролся за титулы, — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».

Материалы по теме
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти сделки уже состоялись
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти сделки уже состоялись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android