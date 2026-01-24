«Мы, игроки, уходим, а «Балтика» остаётся». Андраде ответил на вопрос о слухах вокруг него

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о разговорах вокруг команды, а также о необходимости усердной работы для достижения результатов. Ранее сообщалось, что к колумбийцу проявляет интерес московский ЦСКА.

— За эти полгода наша команда сделала действительно очень многое. О нас говорит вся Россия, в том числе и про тебя. Потому что есть много новостей, слухов лично про тебя сейчас. На твой взгляд как капитана, что нужно сделать, чтобы сохранить нашу текущую позицию и сделать её ещё лучше?

— Как я уже сказал, всё решает работа. Думаю, если мы будем показывать хорошие результаты на поле, то и вне его всё тоже будет становиться лучше. У клуба появятся возможности и ресурсы для развития. Болельщики увидят, что их команда делает всё правильно, и будут приходить на стадион и поддерживать нас.

Поэтому считаю, первая ответственность лежит именно на игроках. Работать так, чтобы всё вокруг тоже функционировало как надо. И по мере того, как мы будем добиваться результата на поле, всё остальное тоже будет улучшаться. В этом и идея «Балтики». Как я всегда говорю, мы, игроки, уходим, а «Балтика» остаётся. Поэтому каждый, кто приходит сюда, должен отдаваться на все 100%, усердно трудиться, чтобы клуб всегда был наверху и боролся за титулы, — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».