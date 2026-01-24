Юрий Сёмин: в «Реале Сосьедад» к Захаряну замечательное отношение — не вижу причин уходить

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об отношении к полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну в клубе. Ранее сообщалось, что россиянин может сменить команду.

«Основной ответ на неудачи Арсена у него самого. Наверное, разные нагрузки, более жёсткие матчи. Может быть, в какой-то период не выдерживали мышцы. Я думаю, что ему не стоит спешить, если есть такая возможность. У Арсена ещё есть шанс. К нему хорошее отношение в «Реале Сосьедад», ему всегда давали игровое время. Он знает о своих проблемах. Может быть, стоит предпринять больше усилий и принципиальности. Я бы ещё попробовал. У него есть контракт с клубом, отношения к нему замечательное. Не вижу особых причин, чтобы ему нужно было уходить. У него есть контракт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за травм. В сезоне-2025/2026 у Захаряна один гол в 16 матчах Ла Лиги и Кубка Испании.