Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: в «Реале Сосьедад» к Захаряну замечательное отношение — не вижу причин уходить

Юрий Сёмин: в «Реале Сосьедад» к Захаряну замечательное отношение — не вижу причин уходить
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об отношении к полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну в клубе. Ранее сообщалось, что россиянин может сменить команду.

«Основной ответ на неудачи Арсена у него самого. Наверное, разные нагрузки, более жёсткие матчи. Может быть, в какой-то период не выдерживали мышцы. Я думаю, что ему не стоит спешить, если есть такая возможность. У Арсена ещё есть шанс. К нему хорошее отношение в «Реале Сосьедад», ему всегда давали игровое время. Он знает о своих проблемах. Может быть, стоит предпринять больше усилий и принципиальности. Я бы ещё попробовал. У него есть контракт с клубом, отношения к нему замечательное. Не вижу особых причин, чтобы ему нужно было уходить. У него есть контракт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за травм. В сезоне-2025/2026 у Захаряна один гол в 16 матчах Ла Лиги и Кубка Испании.

Материалы по теме
Захарян ошибся, когда выбрал «Реал Сосьедад»
Захарян ошибся, когда выбрал «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android