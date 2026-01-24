Артета прокомментировал слова Гвардиолы об «Арсенале» как лучшей команде мира

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на заявление своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал «Арсенал» лучшей командой мира на данный момент. Артета отметил, что его команда стремится к совершенству и делает много правильных вещей, однако считает, что им ещё далеко до идеала.

«Думаю, мы — команда, которая постоянно стремится к совершенству, мы многое делаем правильно, но нам далеко до идеала, и наша единственная цель — поддерживать тот уровень, на котором мы находимся, но особенно в некоторых областях — стараться снова улучшить свои результаты.

Всегда гораздо приятнее слышать позитивные вещи о своей команде и о работе, которую ты делаешь, но, очевидно, это громкие слова, особенно потому, что, на мой взгляд, чтобы соответствовать этому, нужно много чего выиграть, а мы этого не сделали, но у нас, безусловно, есть цель быть лучшей версией себя каждый день, и мы не остановимся, пока не добьёмся этого», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.