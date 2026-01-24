Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета прокомментировал слова Гвардиолы об «Арсенале» как лучшей команде мира

Артета прокомментировал слова Гвардиолы об «Арсенале» как лучшей команде мира
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на заявление своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал «Арсенал» лучшей командой мира на данный момент. Артета отметил, что его команда стремится к совершенству и делает много правильных вещей, однако считает, что им ещё далеко до идеала.

«Думаю, мы — команда, которая постоянно стремится к совершенству, мы многое делаем правильно, но нам далеко до идеала, и наша единственная цель — поддерживать тот уровень, на котором мы находимся, но особенно в некоторых областях — стараться снова улучшить свои результаты.

Всегда гораздо приятнее слышать позитивные вещи о своей команде и о работе, которую ты делаешь, но, очевидно, это громкие слова, особенно потому, что, на мой взгляд, чтобы соответствовать этому, нужно много чего выиграть, а мы этого не сделали, но у нас, безусловно, есть цель быть лучшей версией себя каждый день, и мы не остановимся, пока не добьёмся этого», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android