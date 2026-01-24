Скидки
«Аякс» заинтересован в 18-летнем таланте из «Барселоны» — Sport.es

«Аякс» заинтересован в аренде 18-летнего опорного полузащитника «Барселоны» Марка Берналя. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик видит большой талант испанского футболиста и не хочет, чтобы он уходил из каталонской команды. Немец готов использовать Берналя в ротации и ждёт, что полузащитник будет бороться за место в основном составе «Барселоны».

Берналь является воспитанником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

