Юрий Сёмин рассказал, что нужно сделать Чалову, чтобы вернуть место в составе ПАОКа

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игровом времени форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе. Россиянин не был включён в заявку своей команды в трёх последних матчах во всех турнирах.

«Фёдору надо обратить внимание на себя, больше работать и проявить больше принципиальности. Надо разозлиться и набрать лучшие кондиции, проявить характер. Что ещё тут посоветовать? Он мало играет, поэтому нужно проявить как можно больше усилий и лучше тренироваться. Надо показать тренеру ПАОКа, что готов бороться дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фёдор Чалов выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне у 27-летнего нападающего 10 матчей в чемпионате Греции, в которых он забил один гол.