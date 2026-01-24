«МЮ» и «Челси» могут побороться за игрока «Боруссии» Д стоимостью € 60-65 млн — CO

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют явный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, немецкий клуб видит 25-летнего футболиста частью долгосрочного проекта и не хочет его отпускать. В связи с этим «шмели» не будут рассматривать предложения о переходе полузащитника ниже € 60-65 млн. Подчёркивается маловероятность ухода Нмечи в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: