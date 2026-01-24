Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал аренду 18-летнего хавбека Нванери в «Марсель»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход 18-летнего атакующего полузащитника Итана Нванери в «Марсель» на правах аренды.

«Думаю, сделка близится к завершению. Нам постоянно приходится следить за этим. Талантливым молодым игрокам, которые у нас есть, нужно игровое время, а в данном случае Итан получал его недостаточно, и меньше всего нам хочется тормозить его развитие, потому что он очень талантлив и живёт футболом; это его жизнь. После разговора с ним, его отцом, агентом и клубом мы решили, что лучше всего будет уйти в аренду.

Затем нам нужно выбрать подходящее место, учитывая все варианты, опыт, который мы получили в «Марселе» с [Вильямом Салиба], тот факт, что там работает Роберто [Де Дзерби], который невероятно хорошо развивает молодые таланты, и он действительно смелый тренер в том, как он работает с молодыми игроками. У него большой опыт в этом, и я думаю, что это соответствует стилю игры и тем качествам, которые мы хотим видеть в Итане. Так что это будет для него замечательный опыт», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Нванери является выпускником академии «канониров». В составе взрослой команды хавбек провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.