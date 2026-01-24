Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Лукас Вера похудел на 2 кг за неделю сборов «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале опубликовала фотографию полузащитника команды Лукаса Веры, судя по которой текущий вес 28-летнего футболиста составляет 66,2 кг. В пятницу, 16 января, железнодорожники делали публикацию, по которой можно было сделать вывод, что вес аргентинца составлял 68,3 кг.

Фотография от 24 января:

Фото: ФК «Локомотив»

Фотография от 16 января:

Фото: ФК «Локомотив»

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года. Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

