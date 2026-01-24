Скидки
Защитник «Балтики» Андраде высказался об атмосфере в команде при Талалаеве

Защитник «Балтики» Кевин Андраде ответил на вопрос об атмосфере в команде при главном тренере Андрее Талалаеве.

— Можно ли сейчас назвать атмосферу в этой «Балтике», в команде Андрея Викторовича [Талалаева], дружественной и, может быть, даже семейной?
— Да, конечно. Именно это и привело нас туда, где мы сейчас находимся. Многие из нас в команде ещё из ФНЛ, и вместе мы сделали команду чемпионом. Между нами отличные отношения, настоящая дружба. Мы уже долгое время вместе, постоянно рядом друг с другом. Думаю, именно поэтому команда такая сплочённая.

Каждый новый игрок, который приходит, хорошо вливается в коллектив. И в итоге мы стали как одна большая семья. Мы понимаем, что нуждаемся друг в друге, чтобы дойти до самого конца и добиться цели. И, честно говоря, это очень здорово, — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».

