Сергеев назвал условие, при котором сезон для «Динамо» можно будет считать спасённым

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал ситуацию в команде и условия, при которых сезон можно будет считать успешным.

— Есть понимание, как исправить положение в турнирной таблице?

— Нужно идти от игры к игре. Кубок — это самый быстрый шаг наверх. Но про чемпионат не забываем. Всё можно исправить. Надо выигрывать. Уже в конце сезона посмотрим.

— Если «Динамо» заберёт Кубок, то можно ли будет считать сезон спасённым?

— Я думаю, можно. Но давайте не будем загадывать. Сейчас начало сбора. Посмотрим, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко за 18 матчей. Лидером турнира является «Краснодар», который заработал 40 очков.