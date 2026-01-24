Экс-вингер «Спартака» и «Челси» Виктор Мозес перешёл в «Кайсар» из Казахстана

Пресс-служба казахстанского «Кайсара» в телеграм-канале объявила о подписании контракта с 35-летним крайним нападающим Виктором Мозесом.

Фото: Пресс-служба ФК «Кайсар»

«Виктор Мозес – футболист с большим опытом, выступавший за ряд европейских грандов. Его переход в «Кайсар» – явное подтверждение целей команды на предстоящий сезон.

Руководство и тренерский штаб клуба считают, что опыт и навыки Виктора окажут положительное влияние на развитие команды и рост молодых игроков», — написано в заявлении клуба.

Нигерийский футболист играл за московский «Спартак» с 2020 по 2024 год. Мозес являлся футболистом лондонского «Челси» с 2012 по 2021 год.

