Артета — о матче с «МЮ»: приход Кэррика привнесёт новые идеи, ожидаем сложный матч

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится завтра, 25 января, на стадионе «Эмирейтс». Артета отметил изменения в игре соперника с новым тренером Майклом Кэрриком.

«Приход Майкла привнесёт новые идеи. Интенсивность игры всегда возрастает. Это было видно в манчестерском дерби, по тому, как они себя вели и как играли, поэтому мы ожидаем действительно сложного матча и, конечно же, адаптируемся к этому. Но мы играем дома, и мы знаем, насколько важна для нас эта игра», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 22 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке с 35 очками.