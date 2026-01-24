«Задачу не выполнили». Иржи Ярошик рассказал о работе в казахстанском «Шахтёре»

Чешский специалист Иржи Ярошик, экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов», рассказал о своём опыте работы в карагандинском «Шахтёре».

«Я сейчас дома без работы, но в поиске. В Казахстане был очень длинный и тяжёлый сезон. Два месяца с семьёй уже — давно их не видел. Наслаждаюсь временем с родными. Но я уже отдохнул, появились новые силы. Так что готов работать.

Сезон в «Шахтёре» был непростым. У клуба были большие задачи. За последние несколько лет команда неудачно выступала, были финансовые проблемы. В этом году пришло новое руководство, которое дало мне возможность тренировать и стабилизировать ситуацию. Конечно, до прихода я не знал ничего про казахстанский футбол. В начале было очень тяжело. Делали ставки на некоторых игроков, но в итоге поменяли их. В конце концов доигрывали чемпионат с молодыми и перспективными ребятами. Мы боролись до последнего тура, чтобы выйти в высшую лигу. Но, к сожалению, задачу не выполнили», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.