«Ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». Кассьерра попрощался с сине-бело-голубыми

Бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра опубликовал прощальное письмо после перехода в «Атлетико Минейро».

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб и медицинский персонал, а особенно всех болельщиков за то тёплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания!» — написал колумбиец в своём аккаунте в социальной сети.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. В санкт-петербургском клубе колумбийский игрок дважды выигрывал Мир РПЛ, а также завоёвывал Фонбет Кубок России и Суперкубок России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

