«Зенит» объявил о переходе Нигяр Мирзалиевой в немецкий «Гамбург»

Футболистка Нигяр Мирзалиева продолжит карьеру в чемпионате Германии. Экс-защитница санкт-петербургского «Зенита» перешла в немецкий «Гамбург». О трансфере официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Сине-бело-голубые благодарят Нигяр за вклад в общие победы и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале женской команды «Зенита».

Нигяр Мирзалиева выступала за «Зенит» с января 2023 года. Всего в её активе 45 матчей за клуб. Вместе с командой футболистка дважды выигрывала чемпионат России (2023, 2024), стала бронзовым призёром Суперлиги (2025) и двукратной обладательницей Суперкубка страны (2023, 2025).