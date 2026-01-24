Скидки
«Челси» и «Астон Вилла» проявляют интерес к 18-летнему форварду «ПСЖ» — Плеттенберг

Несколько клубов английской Премьер-лиги обратили внимание на форварда «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Челси» и «Астон Вилла» ведут борьбу за 18-летнего таланта, который ярко проявил себя на Кубке африканских наций. Оба клуба внимательно следят за развитием ситуации вокруг сенегальца.

Несмотря на интерес со стороны английских команд, «ПСЖ» не намерен расставаться с Мбайе. У игрока контракт с парижанами, действующий до 2028 года, и клуб рассматривает возможность предложения нового соглашения для удержания его в команде.

В текущем сезоне Мбайе провёл 21 матч за «ПСЖ» во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. На международной арене он также продемонстрировал свои способности, став одним из ключевых игроков в составе сборной Сенегала на Кубке африканских наций, где в шести матчах забил один гол и сделал две голевые передачи, в основном выходя на замену.

