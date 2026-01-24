Скидки
Главная Футбол Новости

The Telegraph сообщил вероятную причину спада «Манчестер Сити» в начале 2026 года

Футболисты «Манчестер Сити» осведомлены, что руководство клуба разрабатывает план на случай ухода главного тренера Хосепа Гвардиолы по окончании сезона. Вопрос будущего испанского специалиста является более тяжёлым для боссов «горожан», чем обвинения в нарушении экономических правил чемпионата Англии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, спад «Манчестер Сити», обозначившийся в начале 2026 года, может быть связан с данной неопределённостью будущего Гвардиолы. Подчёркивается, что новости об испанском специалисте способны влиять на психологическое состояние футболистов.

В 2026 году «горожане» провели семь матчей во всех турнирах, в которых два раза проиграли, три раза сыграли вничью и два раза победили.

«Эрлинг не должен ни перед кем извиняться». Гвардиола — о Холанде

Сколько зарабатывают футболисты:

