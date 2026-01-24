Скидки
Главная Футбол Новости

Эксперт бразильского футбола Спивак охарактеризовал новичка «Динамо» Рикардо

Комментарии

Эксперт бразильского футбола Александр Спивак высказался о качествах новичка московского «Динамо» Дэвида Рикардо. 23-летний центральный защитник перебрался в столичный клуб из бразильского «Ботафого».

«На мой взгляд, Рикардо будет самым сильным в защитной линии у «Динамо». Он сильнее парагвайца Фернандеса и Маричаля. Ну и Осипенко. Рикардо — быстрый защитник, здорово читает игру. У Фернандеса есть хорошие качества — начало атаки, первый пас, — но в этом Рикардо тоже очень хорош. У него есть и длинный, и короткий пас. «Динамо» купило игрока за € 6,5 млн. Если бы такой игрок выступал во «Фламенго», то не удалось бы купить за такую маленькую сумму. «Ботафого» сейчас нужны деньги.

Игрок ещё до этого клуба хорошо себя показывал. Я отмечал качественный скаутинг «Ботафого». Рикардо поиграл год за клуб и уже продан. На его трансфере хорошо заработали. Рикардо будет смотреться неплохо в РПЛ. «Динамо» нужны центральные защитники. Игра в обороне — ахиллесова пята для команды как в целом, так и индивидуально защитники проседают. Так что Рикардо с его скоростью и умением вести единоборства хорошее приобретение», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

