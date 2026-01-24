«Локомотив» — «Ростов»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм товарищеского матча, в котором встречаются «Локомотив» и «Ростов». Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). После первой половины встречи счёт 0:0.

Во вторник, 20 января, железнодорожники провели товарищеский матч с китайской командой «Чэнду Жунчэн». В этой игре «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0. В субботу, 17 января, «Ростов» встречался с «Чэнду Жунчэн». В этом матче донской клуб одержал победу со счётом 3:0.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

