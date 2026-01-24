«Решил вспомнить свой 2009-й». Дивеев выложил архивное фото с Подольским и Озилом
Центральный защитник сборной России и «Зенита» Игорь Дивеев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию из 2009 года, на которой он в одном кадре с футболистами немецкой национальной команды Лукашем Подольским, Бастианом Швайнштайгером и Месутом Озилом.
«Пока все вспоминают 2016-й, я тут решил вспомнить свой 2009-й. Мой первый выход на поле с нашей сборной! Правда, в компании Подольски, Швайнштайгера и Озила», — написал Дивеев.
В 2009 году сборные России и Германии играли в Москве в матче 11-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года. В этой встрече немецкая национальная команда победила со счётом 1:0.
ЧМ-2010 - Европа . Группа 4. 11-й тур
10 октября 2009, суббота. 19:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 1
Германия
0:1 Клозе – 35'
Удаления: нет / Боатенг – 69'
