Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик оценил выступление команды в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик оценил выступление команды в РПЛ
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о текущем состоянии команды в Мир Российской Премьер-Лиге.

«За РПЛ слежу, так как играл и тренировал там. Сейчас в России играет брат моей жены – Антон Швец. Видел результаты ЦСКА. Команде всегда нужно время, когда приходит тренер с новыми идеями в игре. Плюс фанаты команды тоже много требуют. Так что нелегко там работать. Перед тренером стоит нелёгкая задача, потому что клуб всегда ставит высокие цели. Как фанат ЦСКА могу надеяться, чтобы всё получилось, и пожелать удачи! Но чемпионат очень интересный. Сейчас больше команд борются за высокие места. Интрига будет до конца сезона», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ярошик выступал за московский клуб с 2003-го по 2004-й. После 18 туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

