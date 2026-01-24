Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наши врачи работают как звери». Гвардиола — о количестве травм в «Ман Сити»

«Наши врачи работают как звери». Гвардиола — о количестве травм в «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о причинах большого количества травм у футболистов «горожан».

«В прошлом сезоне это [эпидемия травм] произошло за два месяца до нынешнего периода, в ноябре. Сейчас подобное случилось в январе. Причина? Количество матчей. У нас невероятные врачи, лучшие физиотерапевты. Врачи работают 24 часа в сутки. Они работают как звери. Невероятное количество игр, однако это происходит не только в «Сити», но и во всех остальных командах», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

На текущий момент в составе «горожан» травмированы семь футболистов: Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Савио, Оскар Бобб и Нико Гонсалес.

Материалы по теме
The Telegraph сообщил вероятную причину спада «Манчестер Сити» в начале 2026 года

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android