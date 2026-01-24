«Наши врачи работают как звери». Гвардиола — о количестве травм в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о причинах большого количества травм у футболистов «горожан».

«В прошлом сезоне это [эпидемия травм] произошло за два месяца до нынешнего периода, в ноябре. Сейчас подобное случилось в январе. Причина? Количество матчей. У нас невероятные врачи, лучшие физиотерапевты. Врачи работают 24 часа в сутки. Они работают как звери. Невероятное количество игр, однако это происходит не только в «Сити», но и во всех остальных командах», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

На текущий момент в составе «горожан» травмированы семь футболистов: Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Савио, Оскар Бобб и Нико Гонсалес.

Самые опасные травмы в футболе: