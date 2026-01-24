Гвардиола: те, кто говорят: «Как «Сити» мог проиграть «Будё-Глимт»?», не видели их матчей
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ещё раз подчеркнул силу «Будё-Глимт», которому «горожане» уступили со счётом 1:3 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Эта встреча состоялась во вторник, 20 января.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
«Я почти уверен, что те, кто говорят: «А как они [«Манчестер Сити»] могли проиграть «Будё-Глимт»?! не видели ни одного их матча. А «Будё-Глимт» — это исключительно сильная команда, особенно там [в Норвегии]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.
После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает 11-е место. «Будё-Глимт» заработал шесть очков и располагается на 28-й строчке.
