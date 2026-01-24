Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Фулхэма» Траоре переходит в «Вест Хэм Юнайтед» — Романо

Испанский нападающий «Фулхэма» Адама Траоре продолжит карьеру в клубе «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» приняли решение приобрести форварда после того, как Гвидо Родригес объявил о своём уходе из клуба и переходе в «Валенсию». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

«Вест Хэм» искал подходящего игрока для укрепления состава и считает, что испанец идеально подходит для этой роли. Соглашение уже достигнуто как с самим Траоре, так и с «Фулхэмом», сделка находится на завершающей стадии.

Траоре надеется на большее количество игрового времени после неудачного старта сезона в «Фулхэме», где он провёл 20 матчей и всего 580 минут на поле. В текущем сезоне он отметился одной результативной передачей, его стоимость по оценке Transfermarkt составляет € 8 млн.

