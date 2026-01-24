Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Керимов — о Макарове в «Кайсериспоре»: в таких клубах часто задерживают зарплаты

Керимов — о Макарове в «Кайсериспоре»: в таких клубах часто задерживают зарплаты
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о возможном переходе вингера московского «Динамо» Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор». Ранее сообщалось, что медосмотр игрока назначен на субботу, 24 января.

«Кайсериспор» ещё прошлым летом неплохо усилился, сделали хорошие трансферы. Однако это команда, которая в лучшем случае будет в середине таблице. До еврокубков они вряд ли доберутся. Главное для «Кайсериспора» — не вылететь.

Опасно приходить в такие клубы, которые приглашают хороших игроков на большие контракты, — часто и бывает подолгу задерживают зарплаты. В целом чемпионат хороший. Если Макаров там покажет себя, может приглянуться топовым клубам. Не уверен, что «Галатасараю» или «Фенербахче», но «Бешикташу», «Трабзонспору» или «Башакшехиру» — вполне», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Легенда «Ливерпуля» переезжает в Лондон, а Макаров — в Турцию. Трансферы и слухи дня
Легенда «Ливерпуля» переезжает в Лондон, а Макаров — в Турцию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android