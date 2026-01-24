Керимов — о Макарове в «Кайсериспоре»: в таких клубах часто задерживают зарплаты

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о возможном переходе вингера московского «Динамо» Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор». Ранее сообщалось, что медосмотр игрока назначен на субботу, 24 января.

«Кайсериспор» ещё прошлым летом неплохо усилился, сделали хорошие трансферы. Однако это команда, которая в лучшем случае будет в середине таблице. До еврокубков они вряд ли доберутся. Главное для «Кайсериспора» — не вылететь.

Опасно приходить в такие клубы, которые приглашают хороших игроков на большие контракты, — часто и бывает подолгу задерживают зарплаты. В целом чемпионат хороший. Если Макаров там покажет себя, может приглянуться топовым клубам. Не уверен, что «Галатасараю» или «Фенербахче», но «Бешикташу», «Трабзонспору» или «Башакшехиру» — вполне», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.