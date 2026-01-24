Саусь выбрал 17-й номер в «Спартаке» — источник

Полузащитник Владислав Саусь в случае удачного завершения медобследования будет играть за «Спартак» под 17-м номером. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на текущий момент 22-летний футболист ожидает результатов обследования, по итогам которых может быть официально объявлено о его переходе в московскую команду.

С лета 2024 года Саусь выступает в составе «Балтики». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

