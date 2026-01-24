Болельщики начали оплачивать долг «Крыльев Советов» после новостей о возможном банкротстве

Самарские болельщики начали оплачивать на «Госуслугах» долг футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией корпорации «Ростех». Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил трансферный бан на команду. Всего, по данным СМИ, долг «Крыльев» перед «РТ-Капитал» составляет 519 млн рублей.

Акцию запустили фанатские паблики самарской команды. Болельщики самостоятельно формируют квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям.

Исполнительное производство о взыскании долга в отношении «Крыльев Советов» было открыто в декабре 2025 года. Рассчитаться за кредит руководство должно до 5 февраля, чтобы его не признали банкротом.