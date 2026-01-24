Скидки
«Моуринью его ценил». Эксперт турецкого футбола — о потенциальном новичке ЦСКА Айдыне

Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал возможный переход крайнего нападающего «Фенербахче» Огуза Айдына в московский ЦСКА.

«Айдын — хороший и универсальный игрок. В «Аланьяспоре» он играл только вингера, играл справа и слева. В «Фенербахче» Огуз мог закрыть сразу четыре позиции: играл правого и левого латераля, а также вингера. Даже выходил играть крайним защитником в четвёртке. В «Фенере» он был полезен как универсал. По ходу прошлого сезона он начал выигрывать конкуренцию, а Жозе Моуринью его ценил и мог не менять. Делая замены, он просто менял позицию Айдына. Помню, даже за одну игру поменял четыре позиции.

Это креативный и атакующий игрок, обостряющий и навешивающий в штрафную, бьющий по воротам. Он делает рывки и участвует в комбинациях. «Фенеру» он оказался в итоге не нужен, потому что клуб подписал двух дорогостоящих вингеров. Понятно, что ему было бы сложнее пробиться в состав. К тому же Тедеско поменял схему — в три центральных защитника команда больше не играет. То есть позиции латералей упразднились, поэтому места Айдыну в составе нет. Он может играть крайнего защитника в четвёрке, но не на постоянной основе», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что форвард «Фенербахче» Огуз Айдын согласовал условия личного контракта с московским ЦСКА. Соглашение рассчитано на три с половиной года. По информации источника, красно-синие предложили € 6 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с «Фенербахче». Подчёркивается, что сделка по переходу Айдына находится на завершающей стадии.

