«Вильярреал» — «Реал» М: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 24 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 матчей Ла Лиги «жёлтая субмарина» набрала 41 очко и занимает четвёртое место. Мадридская команда заработала 48 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Вильярреал» проиграл «Бетису» — 0:2, а «Реал» победил «Леванте» со счётом 2:0.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: