Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 23:00

«Вильярреал» — «Реал» М: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 24 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 матчей Ла Лиги «жёлтая субмарина» набрала 41 очко и занимает четвёртое место. Мадридская команда заработала 48 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Вильярреал» проиграл «Бетису» — 0:2, а «Реал» победил «Леванте» со счётом 2:0.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кроос: футболист, которого ни разу не обругали на стадионе «Реала», не великий игрок

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android