Жорж Микаутадзе в шутку предложил Хвиче Кварацхелии перейти в «Вильярреал»

Нападающий испанского «Вильярреала» Жорж Микаутадзе в шуточной форме обратился к партнёру по сборной Грузии Хвиче Кварацхелии с призывом стать его одноклубником, а также перечислил аргументы в пользу его перехода из «Пари Сен-Жермен».

— У тебя есть 10 секунд, чтобы убедить Хвичу Кварацхелию перейти в «Вильярреал».

— Квара, ты знаешь, здесь прекрасная погода, тепло. Стадион просто супер, болельщики тоже. И я здесь играю. Ты очень хорошо знаешь, что мы хотим достичь наших целей по максимуму вместе. Поэтому переходи к нам быстрее, — сказал Микаутадзе в эфире «Матч ТВ».

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января прошлого года. Микаутадзе перебрался в «Вильярреал» из французского «Лиона» перед стартом текущего сезона. Ранее он также выступал за «Метц» и «Аякс».