Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ростов»: железнодорожники пропустили на 47-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Локомотив» и «Ростов». Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу донской команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Игнатов – 47'     1:1 Комличенко – 68'    

На 47-й минуте счёт открыл защитник «Ростова» Герман Игнатов.

Во вторник, 20 января, железнодорожники провели товарищеский матч с китайской командой «Чэнду Жунчэн». В этой игре «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0. В субботу, 17 января, «Ростов» встречался с «Чэнду Жунчэн». В этом матче донской клуб одержал победу (3:0).

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

Фото
Лукас Вера похудел на 2 кг за неделю сборов «Локомотива»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
