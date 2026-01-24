Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Тедеско по-русски ответил на вопрос журналиста после матча ЛЕ

Экс-тренер «Спартака» Тедеско по-русски ответил на вопрос журналиста после матча ЛЕ
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий «Фенербахче», на русском языке ответил на вопрос журналиста из Казахстана после матча с «Астон Виллой» (0:1) в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Санчо – 25'    

На вопрос, как сильно фанаты поддерживают команду в Стамбуле, итальянский специалист ответил: «Топ. Топ. Отлично».

Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с 2019-го по 2021-й. Под его руководством красно-белые провели 54 матча во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз потерпели поражение. 40-летний специалист возглавляет «Фенербахче» с минувшего сентября.

Материалы по теме
Главный тренер «Фенербахче» Тедеско прокомментировал поражение от «Астон Виллы» в ЛЕ

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android