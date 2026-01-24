Экс-тренер «Спартака» Тедеско по-русски ответил на вопрос журналиста после матча ЛЕ

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий «Фенербахче», на русском языке ответил на вопрос журналиста из Казахстана после матча с «Астон Виллой» (0:1) в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

На вопрос, как сильно фанаты поддерживают команду в Стамбуле, итальянский специалист ответил: «Топ. Топ. Отлично».

Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с 2019-го по 2021-й. Под его руководством красно-белые провели 54 матча во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз потерпели поражение. 40-летний специалист возглавляет «Фенербахче» с минувшего сентября.

