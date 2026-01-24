Экс-игрок «Алавеса» Ярошик: интересно, как у Карседо получится проявить себя в «Спартаке»

Бывший игрок ряда испанских и российских клубов Иржи Ярошик высказался о новом тренере московского «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«Мне нравится испанский стиль футбола. Всегда наблюдаю за испанскими специалистами, потому что они показывают высокий класс. Интересно, как у Карседо получится проявить себя. От тренера «Спартака» всегда ждут высокие результаты. Но помним историю с Эмери в этой команде. Для меня он один из лучших специалистов на данный момент. Но видите, как он проявил себя в России. Для меня это было сюрпризом. Не всегда всё получается. Может, не подошёл чемпионат или футболистам надо было больше времени. Тут много причин.

Я фанат ЦСКА, но хотел бы видеть «Спартак» выше. Это было бы интереснее для всех. Эти команды для меня всегда были топами. Так что хотелось бы, чтобы «Спартак» поднялся», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

8 января 2026 года испанский специалист Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Контракт с 52-летним тренером рассчитан до лета 2028 года.