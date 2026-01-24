Акинфеев опубликовал фото со Слуцким и Василием Березуцким со сборов

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с возглавляющим «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и главным тренером «Урала» Василием Березуцким в ОАЭ. В компании с ними также находились гендиректор армейцев Роман Бабаев и директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Не могли упустить такую возможность: зимой на сборы в Эмираты приезжают команды из самых разных уголков! Встреча добрых друзей. P. S. Опережая ваши вопросы: нет, Роману Юрьевичу не удалось уговорить Васю вернуться в центр обороны», — подписал фотографию Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Акинфеева

В зимнее трансферное окно центральный защитник Игорь Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит». Ранее сообщалось что его может заменить испанец Кике Салас из «Севильи». Василий Березуцкий выступал за красно-синих с 2002-го по 2018-й