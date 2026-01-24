Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Ростов, результат матча 24 января 2026, счёт 1:1, товарищеский матч 2026

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Игнатов – 47'     1:1 Комличенко – 68'    

На 47-й минуте первый гол в матче забил защитник «Ростова» Герман Игнатов. На 68-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счёт.

В следующем товарищеском матче «Локомотив» сыграет с армянским «Ноа» в субботу, 31 января. На следующий день «Ростов» встретится с «Родиной».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

