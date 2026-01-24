«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

На 47-й минуте первый гол в матче забил защитник «Ростова» Герман Игнатов. На 68-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счёт.

В следующем товарищеском матче «Локомотив» сыграет с армянским «Ноа» в субботу, 31 января. На следующий день «Ростов» встретится с «Родиной».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.