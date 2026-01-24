«Локомотив» — «Ростов»: Комличенко сравнял счёт на 68-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Локомотив» и «Ростов». Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 1:1.
На 68-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко восстановил равновесие.
Ранее, на 47-й минуте, счёт открыл защитник «Ростова» Герман Игнатов.
Во вторник, 20 января, железнодорожники провели товарищеский матч с китайской командой «Чэнду Жунчэн». В этой игре «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0. В субботу, 17 января, «Ростов» встречался с «Чэнду Жунчэн». В этом матче донской клуб одержал победу (3:0).
После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
Самые титулованные футбольные клубы России:
