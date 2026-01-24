Скидки
Главная Футбол Новости

Кейн и Олисе — самые высокорейтинговые игроки Бундеслиги по версии WhoScored

Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн занимает первое место среди самых высокорейтинговых игроков Бундеслиги в текущем сезоне с показателем 8,33. На втором месте находится вингер Майкл Олисе, у которого 8,06. Замыкает тройку лидеров Луис Диас, также представляющий «Баварию», с показателем 7,74. Данные приводит статистический портал WhoScored.

После 18 туров немецкого чемпионата «Бавария» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице с 50 очками. Отрыв от идущей второй дортмундской «Боруссии» составляет 11 очков.

Ближайший матч «Баварии» в рамках 19-го тура состоится сегодня, 24 января, с «Аугсбургом».

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1-й тайм
0 : 0
Аугсбург
Аугсбург
