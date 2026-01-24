Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Экс-игрок «Зенита» Сергеев отреагировал на обмен Гонду на Дивеева

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал обмен игроками между санкт-петербургской командой и ЦСКА — сине-бело-голубые забрали защитника Игоря Дивеева, а армейцы получили нападающего Лусиано Гонду.

— Как тебе обмен между ЦСКА и «Зенитом»?
— Видел, что произошла рокировка такая. Это футбол. Я желаю каждому удачи, что Лусиано, что Дивееву. Чтобы у них всё сложилось без травм. Трансферное окно продолжается. Посмотрим кто и куда ещё перейдёт, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Лусиано Гонду подписал контракт с армейцами до лета 2030 года.

