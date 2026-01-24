Скидки
Экс-вратарь «ПСЖ» Рико близок к уходу из катарского клуба «Аль-Гарафа» — Моретто

Комментарии

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико намерен в одностороннем порядке расторгнуть свой контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X.

По данным источника, клуб не оформил регистрацию игрока для участия в Лиге чемпионов АФК, в результате чего после продления контракта у команды «Аль-Гарафа» появилась значительная задолженность по зарплате перед футболистом. Рико ждал регистрации и выплаты денег, но клуб игнорировал его обращения. Данный вопрос будет рассмотрен юридическим отделом ФИФА, сам же Рико станет свободным агентом.

Срок действия трудового договора футболиста с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

